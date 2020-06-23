Косатка попала на видео возле Находки

Косатка приплыла в Приморье. Очевидцы сняли хищного обитателя морских глубин между островом Лисий и Козьмино.

Telegram-канал «Виртуальная находка» разместил видео с косаткой в Сети. Вся хищница людям не показалась — на кадрах видно только спину и плавник животного.

Когда ролик появился в интернете, пользователи предположили, что это акула или даже мегалодон — вымершая гигантская акула, которая жила в миоцене и плиоцене.

Косатки — животные осторожные и редко появляются рядом с людьми. Это самый крупный представитель своего семейства и единственный хищник среди китообразных. Сородичи косаток питаются планктоном, а это животное охотится на рыбу и теплокровных обитателей моря.

Ранее стало известно, что плотоядную косатку вместе с каспийским тюленем внесут в Красную книгу России. После этого животных будет категорически запрещено ловить и даже тревожить.

Косаток в Охотском море осталось всего несколько сотен. Этот вид проще всего ловить, а потом показывать в океанариумах. Этих китообразных хотели внести в Красную книгу РФ еще в декабре 2019 года, однако не смогли этого сделать из-за разноголасий Минприроды с Минсельхозом и Росрыболовством.