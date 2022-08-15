Косачев назвал две главные цели провокаций США вокруг Тайваня

США направили на Тайвань очередную делегацию, чтобы спровоцировать резкую, желательно силовую реакцию Китая. Все ради того, чтобы сформировать в итоге антикитайский фронт в Азии. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань — это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция», — заметил он в Telegram.

По его словам, визит в Тайбэй делегации конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США, направленную на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем.

Косачев добавил, что провокации Штатов говорят, что у американских властей есть две цели: вывести из равновесия КНР, побудить ее к резкой реакции на это откровенное хамство.

«Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и — что важнее — с другими странами региона», — предупредил сенатор.

В этом, как пояснил политик, кроется вторая ключевая цель США — сформировать антикитайский фронт в Азии.