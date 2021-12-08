Коррупцию в России предложили приравнять к госизмене

Коррупционные преступления нужно приравнять к государственной измене. Ведь по сути коррупционер изменяет гражданской присяге. Такое мнение высказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Если мы не будем убирать условия коррупции, тогда мы будем как в поле, его вспахивать постоянно и засаживать коррупционерами. Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — сказал он РИА «Новости».

Он провел аналогию с военными. Когда военнослужащей изменяет присяге, это считается изменой Родине. По его словам, коррупционер изменяет гражданской присяге, при этом на нем по какой-то причине меньше ответственности.

Кабанов заявил, что процедуру антикоррупционной экспертизы нужно сделать работающей — на первичном этапе нужно определять условия, закладывающиеся с целью коррупционного обогащения для развития коррупционного бизнеса.

«Коррупция, как президент (РФ) сказал в свое время, является угрозой национальной безопасности», — отметил он.

Представитель СПЧ подчеркнул, что для РФ эта угроза вполне реально, поскольку сформировавшиеся с распадом СССР элиты жили с идеологией коррупции.

Ранее бывший председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич назвал настоящую причину встречи политиков в Беловежской Пуще в декабре 1991 года.