Шушкевич назвал истинную причину встречи с Ельциным в Беловежской Пуще

Настоящей причиной встречи в Беловежской Пуще в декабре 1991 года, когда официально был оформлен распад СССР, стали переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Об этом заявил бывший председатель Верховного совета Республики Беларусь и один из подписавших соглашение Станислав Шушкевич.

«Когда я пригласил [бывшего президента России Бориса] Ельцина в Беловежскую Пущу, думал исключительно о том, что мы хотим решить вопросы с нефтью и газом. Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы», — рассказал он Lenta.ru.

По его словам, именно когда обсуждалась поставка энергоресурсов, он в первый раз услышал о готовящихся соглашениях, до этого момента он не строил планы выхода из СССР.

«Но получалось, что мы опять должны кланяться в ноги [президенту СССР Михаилу] Горбачеву, чтобы он санкционировал решение Ельцина. Мы вроде бы хотим, чтобы Горбачев нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог», — отметил Шушкевич.

Он добавил, что белорусам к тому моменту уже надоела стройка коммунизма с помощью заключенных, а также изгнание народов со своих земель. При этом политик охарактеризовал подписанные соглашения как шедевр легитимной дипломатии.

Бывший председатель Верховного совета Республики Беларусь при этом подчеркнул, что если бы Горбачев решил бы арестовать подписантов, то без кровопролития не обошлось бы.

Главы РСФСР, Украинской и Белорусской ССР в 1991 году подписали соглашение о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также Шушкевич в интервью рассказал о том, почему Казахстан позже других присоединился к Беловежским соглашениям.