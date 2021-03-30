Число коррупционных преступлений в России за первые два месяца 2021 года увеличилось на 11,8%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сборник Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в начале года.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января — февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — приводит агентство данные ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что каждая третья взятка не превышала 10 тысяч рублей. Больше всего случаев выявили в Башкирии (79), в Москве — 47 и на Кубани — 45.

Общее количество экономических преступлений в России за год выросло на 1%. Их удельный вес от общего числа нарушений закона увеличился с 7,8% до 8,3%. Более 7,5 тысячи таких преступлений совершили в крупном и особо крупном размере — это около 30% от всех в данной категории.

Накануне силовики задержали в Москве двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России. Их обвинили в коррупции.