Двух специалистов Минпромторга арестовали по делу о взятке в Москве

Силовики задержали в столице двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России. Их обвиняют в коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. <…> Обвиняемые арестованы на два месяца», — рассказал собеседник. Он не уточнил деталей уголовного дела.

В Минпромторге агентству рассказали, что обвиняемых сотрудниками управления «П» СЭБ ФСБ России задержали при содействии ведомства.

«Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона», — приводит ТАСС текст сообщения Минпромторга.

В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая. Меру пресечения пока не обжаловали.