Коронавирусом заразились 15 старателей на Колыме

Коронавирус добрался до вахтовиков-старателей, которые работают на Колыме. Инфекцию подхватили 15 сотрудников артели «Кривбасс». Один из-заразившихся получает кислородную поддержку.

«Подтверждены 15 случаев в этой артели. Мы принимаем сейчас серьезные меры безопасности для вахтовиков. Это контроль в аэропорту, затем двухнедельный карантин в обсерваторе или в гостинице в Магадане», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Собеседник добавил, что сначала вирус выявили у девяти старателей. Самому первому заразившемуся сейчас оказывают кислородную поддержку. Еще двум диагностировали воспаление легких. Этих старателей в среду, 15 апреля, санитарной авиацией доставят в Магадан. По словам Носова, в регионе примут все необходимые меры безопасности, так как на золотодобыче держится вся местная экономика.

После объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса в России ввели серьезные ограничения. Люди сейчас живут в режиме самоизоляции. Им запретили без нужды выходить на улицу. В Москве и Московской области с 15 апреля действует пропускной режим для поездок на общественном и личном транспорте.

По последним данным, медики зафиксировали 21 102 случая заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 170 инфицированных.