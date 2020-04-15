Пробки вернулись в Москву из-за пропускного режима

В первый день пропускного режима в Москве и Подмосковье серьезный затор образовался на въезде в столицу по Варшавскому шоссе. Поток машин там просто остановился.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

Полицейские проверяют специальные пропуска у каждого водителя. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий, поток автомобилей остановили. Пассажиры такси выходят из машин и идут к метро пешком. Еще одна пробка образовалась на Симферопольском шоссе. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Москве на данный момент загруженность дорог составляет четыре балла.

С 15 апреля в Москве и Московской области начали действовать дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь всем жителям для поездок на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный пропуск. Всех водителей такси обязали проверять эти пропуска у пассажиров. Если таксист повезет кого-то без пропуска, то его отключат от агрегаторов.

В России из-за разгула вируса действуют серьезные меры безопасности. В их числе режим самоизоляции. Людям запретили лишний раз выходить из дома без особой надобности.

По последним данным, коронавирусную инфекцию в России уже подхватили 21 102 человека. От болезни COVID-19 умерли 170 пациентов.