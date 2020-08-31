Коронавирусные ограничения отменят в Хабаровском крае с 4 сентября

Уже к выходным в Хабаровском крае перестанут действовать оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. При этом жителям все еще нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о снятии ограничений, установленных на территории региона в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обязательными остаются соблюдение масочного режима, термометрия и социальное дистанцирование», — сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничительные меры перестанут действовать с 4 сентября. В Хабаровском крае снова можно будет проводить массовые мероприятия, а люди старше 65 лет смогут больше не соблюдать самоизоляцию. Согласно постановлению, все организации должны и дальше проводить обработку всех помещений, а на входе в здание должны быть установлены антисептики для рук.

Всего за время распространения коронавируса в Хабаровском крае зафиксировали 10 033 случая заражения. Врачам удалось вылечить от COVID-19 уже 7903 пациентов. Скончались после инфицирования 89 человек. По всей России насчитывается 990 326 случаев заболевания и 806 982 выздоровевших.