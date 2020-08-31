Коронавирус в России и мире. Главное на 31 августа

Число заболевших превысило 25 миллионов. Молдавия открывает границы для россиян. Во Франции начали делать маски из конопли.

В России

По данным на утро воскресенья, в стране было выявлено 990 326 случаев заражения (+4980 за прошедшие сутки). С марта умерли 17 093 пациента (+68 за сутки), выздоровели 806 982 (+2599).

Коэффициент распространения коронавируса поднялся до 1,03 в целом по России и до 1,04 в Москве. То есть один больной, согласно официальной статистике, в среднем заражает больше одного человека. Значение по стране стало максимальным с 3 июня, в столице — с 30 июля.

С 1 сентября россияне смогут ездить в Молдавию. Россию исключили из списка стран с большим числом зараженных.

Польша может возобновить полеты в Россию со 2 сентября.

Южная Осетия планирует открыть границы с 15 сентября.

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед новым учебным годом. В ведомстве советуют демонстрировать на личном примере соблюдение правил гигиены. Детям нужно рассказать об опасности коронавируса, а при появлении признаков болезни проконсультироваться с врачом.

Мужчины умирают от COVID-19 в полтора раза чаще женщин. Ученые винят в этом тестостерон.

Житель Свердловской области слишком буквально воспринял предупреждение о том, что покупатели обслуживаются только в масках. И пришел в алкомаркет Невьянска в одной лишь медицинской маске.

Источник фото: группа «Инцидент Невьянск» во «Вконтакте»

Жители рассказывают, что видели голого мужчину и в других магазинах города.

В мире

Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 25 миллионов. По данным Университета Джонса Хопкинса, медицинские власти насчитали почти 25,1 миллиона заражений. Лидерами по числу выявленных случаев остаются США (5,99 миллиона), Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (3,5 миллиона).

С начала эпидемии в мире умерли 844 176 человек, выздоровели 16,5 миллиона. Больше всего смертей зарегистрировано в США (183 020), Бразилии (120 462), Мексике (63 819), Индии (63 498), Великобритании (41 586) и Италии (35 477).

В Германии прошла многотысячная акция COVID-диссидентов, съехавшихся в Берлин со всей страны. Митингующие требовали отменить ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Самые отчаянные забежали по лестнице Рейхстага, прорвав полицейское оцепление. Аналогичные митинги прошли в Лондоне и Оттаве.

Во Франции начали выпуск медицинских масок из конопляного волокна. Выглядит такая защита довольно брутально. Маска является биологически разлагаемой и не загрязняет окружающую среду. Компания-производитель также делает ткани изо льна и крапивы.