«Коронавирусную» беглянку обвинили в хулиганстве

«Пациентка с самого начала вела себя не совсем культурно, оскорбляла сотрудников», — пожаловалась главврач. Ее слова привел Telegram-канал «Раньше всех».

По словам Матяж, пациентка, которую поместили в карантин, разбила стекло в боксе. Иными словами, она хулиганила. Такое поведение врач назвала нонсенсом.

По словам главврача, в соцсетях все неправда: пациентка не лежала в общей палате, ее сразу поместили в отдельный бокс, состояние женщины было удовлетворительное.

Как именно сбежала пациентка, осталось загадкой. Заявление, что стекло в боксе разбила беглянка, тоже остается недоказанным: камеры этот момент никак запечатлеть не могли, поскольку их в больнице нет.

Сбежавшая из-под опеки врачей пациентка между тем сделала собственное заявление. По ее словам, у медработников не было оснований для ее госпитализации.

«Меня попросили медики „для отчетности“ приехать на час в больницу сдать анализ, по приезде заперли и объявили, что на 14 суток. Написали, что у меня ОРВИ, которого не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова», — рассказала пациентка. Ее слова привел сайт «Новости Крыма».

Беглянку объявили в розыск. Ранее она обмолвилась, что поедет в Ростов-на-Дону. Теперь женщина собралась обратиться к правоохранителям и в прокуратуру, чтобы те разобрались в ситуации, а также ответили — почему врачи от нее скрывали сведения о ее здоровье.