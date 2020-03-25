Коронавирусного больного в Челябинске положили вместе с другими пациентами. Удивительно, но так правильно

В Челябинской области пациента с коронавирусом поместили в общую палату. Врачи действовали по утвержденному алгоритму — на тот момент наличие COVID-19 у мужчины еще не подтвердили.

Заместитель губернатора региона Ирина Гехт пояснила, что пробы на коронавирусную инфекцию берут у всех поступивших в клинику. Слова чиновницы привело РИА «Новости». Если анализы показывают положительный результат, то человека тут же переводят в отдельный бокс.

«Да, идет заполнение палаты. Да, вы поступаете в течение суток с абсолютно одинаковыми диагнозами», — пояснила Гехт. Она попросила с пониманием отнестись к тому, что «никогда боксов не хватит».

Кадры из общей палаты инфекционного отделения ГКБ №8 в Челябинске разместил в Сети местный житель. Мужчина находился в помещении вместе с четырьмя другими пациентами. Позже у одного из них предварительно подтвердили COVID-19.

В Челябинской области, по состоянию на 25 марта, коронавирусом заразились пятеро. На подтверждении в новосибирском центре «Вектор» находятся анализы еще двух жителей региона. Они вернулись из Чехии и Великобритании. С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.