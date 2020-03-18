Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Челябинской области
Власти Челябинской области приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Хотя подтвержденных случаев заражения коронавирусом в области нет, мы готовы к любым вариантам развития событий», — сообщил губернатор области Алексей Текслер.
Школьников и студентов переведут на дистанционное обучение. Приостановят работу всех учреждений культуры и отменят массовые мероприятия.