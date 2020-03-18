Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Челябинской области

«Хотя подтвержденных случаев заражения коронавирусом в области нет, мы готовы к любым вариантам развития событий», — сообщил губернатор области Алексей Текслер.

Школьников и студентов переведут на дистанционное обучение. Приостановят работу всех учреждений культуры и отменят массовые мероприятия.