Коронавирус заподозрили у 19 детей в Санкт-Петербурге

По информации «ФедералПресс», в настоящее время в клинике находятся 324 пациента, среди которых 19 детей. Их состояние — удовлетворительное.

За прошедшие сутки госпитализировали 57 человек, выписали — 46.

Ранее пожилая женщина скончалась в инфекционной больнице Москвы. Она заразилась коронавирусом, однако умерла не от него.