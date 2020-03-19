Коронавирус заподозрили у 19 детей в Санкт-Петербурге
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили 19 детей. Медики проверят их на заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на городской оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением инфекции.
По информации «ФедералПресс», в настоящее время в клинике находятся 324 пациента, среди которых 19 детей. Их состояние — удовлетворительное.
За прошедшие сутки госпитализировали 57 человек, выписали — 46.
Ранее пожилая женщина скончалась в инфекционной больнице Москвы. Она заразилась коронавирусом, однако умерла не от него.