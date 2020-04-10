Коронавирус заподозрили у 170 человек в больнице Уфы. Среди них врачи и пациенты

Коронавирус предварительно подтвердили у 170 человек в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. В их числе — как пациенты, так и врачи.

Об этом сообщил о РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав. Агентство уточнило, что коронавирус предварительно нашли у 170 врачей и пациентов больницы, которая сейчас закрыта на карантин. Ранее СОVID-19 там заподозрили у пяти медиков и двух госпитализированных людей.

Отмечается, что новорожденных и рожениц в роддоме, который входит в больницу имени Куватова, нет. По данным агентства, Минздрав обещал выписать их домой. Однако около 600 пациентов и 500 врачей до сих пор остаются в изолированной больнице. Они все должны провериться на коронавирус. По данным агентства, тесты уже начали делать.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что закрытые на карантин люди обеспечены всем необходимым. Об этом сообщило местное издание «Республика Башкортостан». Там проводят все необходимые эпидемические мероприятия, решены проблемы с питанием, а также создан чат между Минздравом и всеми сотрудниками больницы.

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин после того, как коронавирусную инфекцию заподозрили у пяти врачей и двух пациентов. Позже появилась информация, что врачи вылезали из окон, чтобы вернуться домой. Однако заместитель главного врача РКБ Уфы опроверг эти слухи.