«Не знаю, кто там вылезал из окон». Врач уфимской больницы опровергла данные о побеге коллег

Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Уфы прокомментировала «360» видео, на котором якобы руководство клиники сбежало через окно из-за подтвержденного коронавируса у пациентов.

Елена Елхова назвала кадры фейком хотя бы потому, что все руководство продолжает работать. «Я нахожусь в больнице на восьмом этаже. Главный врач тоже здесь. Главный бухгалтер, главный экономист — все работают. Никто не сбегал», — рассказала главврач медучреждения. Она не в курсе, откуда появилось видео и как оно связано с больницей.

«Не знаю, кто там вылезал из окон, у нас все на месте, все работают. Я врач, я на месте, мне нечего бояться», — заключила Елхова.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых несколько женщин покидает стены больницы, в которой обнаружили коронавирус сразу у двух пациентов и пяти врачей. Некоторые предположили, что на видео — руководство клиники.

Республиканская больница имени Куватова сейчас закрыта на карантин. При этом, как сообщало RT, персонал учреждения продолжит выполнять свою работу.