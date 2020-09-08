Собянин усомнился во второй волне коронавируса

Мэр Москвы сомневается, что в России будет вторая волна коронавируса. Но даже если она будет, то столица пройдет ее с минимальным количеством ограничений.

По мнению Сергея Собянина, Россию обойдет вторая волна коронавируса. Этому поспособствует отечественная система здравоохранения, передает РИА «Новости».

Не думаю, что у нас будет вторая волна коронавируса Сергей Собянин.

Собянин добавил, что даже если ситуация с COVID-19 вдруг ухудшится, что не исключено в осенне-зимний период, в Москве это время пройдет с минимальным количеством ограничений по экономике, передвижению по городу и не только. По его мнению, соблюдение существующих мер безопасности и советов врачей позволит оградить людей от негативных последствий коронавируса.

По словам мэра Москвы, пандемия коронавируса — «разовая история», о которой забудут через полтора года. Он уверен, что после выпуска вакцины большая часть населения сделает прививку, и перед людьми возникнут другие проблемы и вызовы, поэтому на коронавирус уже не останется времени.