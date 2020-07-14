Коронавирус выявили еще у 6248 россиян

В России за сутки подтвердили 6248 случаев COVID-19. Инфекцию подхватили жители 83 регионов страны. У 24,5% из них коронавирус протекает бессимптомно. Всего с начала эпидемии заболели 739 947 россиян.

За последние 24 часа врачи выписали 8804 пациентов, которым удалось победить коронавирус. Число выздоровевших достигло 512 825. Из-за COVID-19 умерло 11 614 россиян (+175 за сутки).

В Москве выявили 613 заболевших (накануне в столице подтвердили 672 случая). У врачей Санкт-Петербурга стало на 281 коронавирусного пациента больше, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 268.

В топ-5 регионов по подтвержденным за сутки случаям СОVID-19 вошли Свердловская область с 245 пациентами, у которых тест на коронавирус оказался положительным, и Алтайский край (+238 выявленных заболевших).

В стране провели уже более 23,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за сутки медики сделали 203 тысячи анализов.

Под наблюдением специалистов остаются 273 905 человек, уточнили в Роспотребнадзоре. У них COVID-19 пока не подтвердили.

К середине августа российские ученые рассчитывают получить вакцину, которая защитит человеческий организм от SARS-CoV-2. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи как раз к этому сроку планируют завершить второй этап испытаний. В гражданский оборот препарат выпустят на условиях, фактически являющихся третьим этапом.