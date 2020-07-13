Вакцина от коронавируса может появиться в России в августе

Вакцина от коронавируса может появиться в России уже к середине августа. В институте Гамалеи рассчитывают, что препарат станет доступен 14 или 15 числа.

«Ну вот где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — рассказал РИА «Новости» директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что специалисты должны завершить второй этап испытаний препарата к середине августа. Гражданский оборот лекарства разрешат на условиях, которые фактически являются третьим этапом. При этом врачи будут продолжать наблюдение. Если у жителей страны появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав может отозвать свое разрешение.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов ранее сообщил, что испытания вакцины от COVID-19 успешно завершены. Для тестирования взяли 38 добровольцев, которых начнут выписывать уже 15 июля. Перед тем, как вернуться домой, все пациенты пройдут контрольные испытания.