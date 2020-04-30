Названы самые опасные заболевания на фоне заражения коронавирусом
Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов из организации ISARIC, самым опасным сопутствующим заражению заболеванием стала деменция. Вероятность смерти инфицированных с таким диагнозом повышается на 39%. Всего специалисты ISARIC изучили данные более 16 тысяч людей, которые попали в больницы Великобритании с COVID-19.
Ожирение повышает смертельный риск на 37%, а заболевания сердечно-сосудистой системы — на 31%. Смертельную опасность коронавирус представляет для людей с астмой, диабетом и больными почками.
Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации, в которых говорится, что коронавирус может поражать мозг и проникать в центральную нервную систему.
Коронавирус вырвался за пределы Китая после вспышки в конце 2019 года. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Всего 2019-nCoV подхватили более трех миллионов жителей Земли.