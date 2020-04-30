Названы самые опасные заболевания на фоне заражения коронавирусом

Новый вирус сильно ослабляет организм. Хронические болезни могут подключиться к смертельному воздействию коронавируса. Среди самых «отзывчивых» на 2019-nCoV диагнозов диабет, астма, ожирение и другие недуги.

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов из организации ISARIC, самым опасным сопутствующим заражению заболеванием стала деменция. Вероятность смерти инфицированных с таким диагнозом повышается на 39%. Всего специалисты ISARIC изучили данные более 16 тысяч людей, которые попали в больницы Великобритании с COVID-19.

Ожирение повышает смертельный риск на 37%, а заболевания сердечно-сосудистой системы — на 31%. Смертельную опасность коронавирус представляет для людей с астмой, диабетом и больными почками.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации, в которых говорится, что коронавирус может поражать мозг и проникать в центральную нервную систему.

Коронавирус вырвался за пределы Китая после вспышки в конце 2019 года. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Всего 2019-nCoV подхватили более трех миллионов жителей Земли.