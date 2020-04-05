Коронавирус подтвердился у 45 человек в Подмосковье

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 45 случаев заражения коронавирусом. Всего врачи помогают вылечиться 305 пациентам.

«За минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в возрасте от 19 до 39 — 18 человек; в возрасте от 40 до 68 — 23 человека; в возрасте от 69 до 85 — два человека; и двое детей», — сообщает Мособлштаб.

Первые инфицированные появились в Талдомском городском округе, Орехово-Зуевском городском округе и городском округе Воскресенск.

Всего в Подмосковье насчитывается 305 случаев заболевания COVID-19. Полностью выздоровели и выписались из больниц 34 человека. Скончались в результате появившихся осложнений три пациента. Все инфицированные находятся под постоянным наблюдением врачей.

По состоянию на 4 апреля было зафиксировано 260 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 31 выздоровевший и два случая летального исхода.

С 30 марта в Московской области действует режим изоляции. Жители должны оставаться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто вынужден ходить на работу. Еще можно ходить за продуктами, лекарствами и гулять с животными. В Подмосковье закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие заведения.