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    05 октября 2020, 06:59

    Коронавирус подтвердили у мэра Благовещенска

    Александра Ломейко

    На самоизоляцию пришлось отправиться мэру Благовещенска Олегу Имамееву. Его тест на COVID-19 оказался положительным. Никаких симптомов заболевания у амурского градоначальника нет.
    Коронавирус подтвердили у мэра Благовещенска

    Имамеев рассказал о том, что подхватил инфекцию, в Instagram. Мэр поделился подробностями того, как у него протекает коронавирус.

    «Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал мэр Благовещенска.

    Он призвал подписчиков беречь себя и близких и указал на серьезность ситуации, которая осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

    «Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы!» — заключил Имамеев.

    В Амурской области, по последним данным, выявили 4437 случая COVID-19. За прошлые сутки коронавирусных больных в регионе стало больше на 36.

    Всего в России инфекцию подтвердили у 1 215 001 человека, выздоровели 979 143, скончались 21 358. По мнению вирусолога, иммунитет у перенесших COVID-19 пациентов сохраняется в течение полугода. Потом есть шанс заболеть повторно.

    Новости SMI.FM