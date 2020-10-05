Коронавирус подтвердили у мэра Благовещенска

На самоизоляцию пришлось отправиться мэру Благовещенска Олегу Имамееву. Его тест на COVID-19 оказался положительным. Никаких симптомов заболевания у амурского градоначальника нет.

Имамеев рассказал о том, что подхватил инфекцию, в Instagram. Мэр поделился подробностями того, как у него протекает коронавирус.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал мэр Благовещенска.

Он призвал подписчиков беречь себя и близких и указал на серьезность ситуации, которая осложняется сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

«Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы!» — заключил Имамеев.

В Амурской области, по последним данным, выявили 4437 случая COVID-19. За прошлые сутки коронавирусных больных в регионе стало больше на 36.

Всего в России инфекцию подтвердили у 1 215 001 человека, выздоровели 979 143, скончались 21 358. По мнению вирусолога, иммунитет у перенесших COVID-19 пациентов сохраняется в течение полугода. Потом есть шанс заболеть повторно.