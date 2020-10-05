Вирусолог оценил длительность иммунитета к COVID-19

Иммунитет к COVID-19 сохраняется у перенесшего инфекцию около полугода. После этого срока заразиться коронавирусом можно снова. Под угрозой скоро окажутся те, кто переболел в апреле и мае.

Длительность иммунитета оценил в беседе с сайтом Ura.Ru вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов. Соответствующие выводы он сделал после наблюдений за уже перенесшими COVID-19 людьми.

Ученый уточнил, что антитела у переболевших снижаются за три-четыре месяца. К пятому-шестому клеточный иммунитет уже не отвечает на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом», — сказал он.

Чепурнов пояснил, что месяц назад у пациента была «прекрасная иммунограмма». Тем не менее через шесть месяцев после первого случая пациент заразился снова.

«Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупредил вирусолог.

В России с начала эпидемии подтвердили 1 215 001 случай коронавируса. Выздоровели 979 143 человек, скончались 21 358. Частичные ограничения в стране из-за распространения инфекции могут сохранятся еще один-два года.