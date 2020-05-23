Вспышка коронавируса произошла в астраханском доме престарелых

Известно, что первой почувствовала себя плохо 71-летняя пенсионерка. Это произошло 12 мая. Ей вызвали скорую, но врачи сказали, что с ней все в порядке. 17 мая женщине резко стало хуже. На следующий день ее забрали в больницу, где сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным.

В управлении рассказали, что «с 18 по 22 мая на лечение в госпитали направлены 30 проживающих и 13 сотрудников». У всех также нашли коронавирус. Одна из пациенток с двусторонней пневмонией скончалась 23 мая. Всего в интернате находится 240 подопечных, их также проверяют на наличие инфекции.

Губернатор области Игорь Бабушкин потребовал провести проверку среди сотрудников, «поскольку это учреждение закрытого типа и инфекция могла попасть туда только по вине конкретных сотрудников и должностных лиц».

Ранее блогер, менеджер одной из сети продаж Добромира Хало из Красноярска собрала коллег на закрытую вечеринку в баре, несмотря на режим самоизоляции. При этом сама на мероприятие не пришла, а присоединилась дистанционно и вела трансляцию в Instagram.