Центробанк предложил еще расширить коридор по ОСАГО

ЦБ объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО. Диапазон базовых ставок увеличится в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси. В профессиональном сообществе предложение регулятора уже вызвало споры.

Согласно расчетам ведомства, тарифный коридор для транспорта категорий «A», «M», находящихся в собственности как физических, так и юридических лиц, составит от 438 рублей до 2013 рублей, сообщила газета «Известия». Для транспорта категорий «B», «BE» юридических лиц, в том числе для транспортных средств специального назначения и транспортных средств оперативных служб, — от 1152 рублей до 4541 рубля. Для физлиц, а также ИП — от 2224 рублей до 5980 рублей. Для используемых в качестве такси авто — от 2014 рублей до 12 505 рублей.

Также в ЦБ намерены изменить ряд коэффициентов, которые применяются для окончательного расчета суммы страхового взноса. Так, для молодых водителей без опыта в возрасте от 16 до 21 года страховка подорожает, а для более взрослых и опытных — снизится.

Кроме того, планируется изменение коэффициентов за аварийность.

В профессиональном сообществе предложение ЦБ вызвало споры. Национальный автомобильный союз направил письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не расширять тарифный коридор.

По словам представителя пресс-службы, Банк России внимательно изучит это обращение.

В закон об ОСАГО в 2022 году могут принять очередные поправки, которые повысят размер выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ДТП до двух миллионов рублей.