Ценам на ОСАГО предсказали новый рост

В закон об ОСАГО в 2022 году могут принять очередные поправки, которые повысят размер выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ДТП до двух миллионов рублей. Стоимость страховки, скорее всего, тоже вырастет.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) пояснили, что основной целью поправок станет выравнивание лимита выплат по ОСАГО с аналогичными лимитами по другим страховкам. Их планируют привести в «соответствие с современными реалиями», пояснила газета «Известия».

Сейчас максимальная сумма выплат по ОСАГО составляет 500 тысяч рублей. Лимит установили еще в 2015 году. В РСА заметили, что за это время уровень жизни россиян повысился.

«Лимит выплаты за смерть потерпевшего в ДТП в размере 500 тысяч рублей уже просто морально устарел», — подчеркнули в союзе.

Изменения в рамках нового этапа индивидуализации ОСАГО планировали давно, однако процесс все время откладывали. По мнению страховщиков, после повышения размера выплат тарифный коридор расширится. В РСА считают, что для аккуратных автовладельцев стоимость ОСАГО изменится вряд ли.

Цена на полис может вырасти, по мнению экспертов, примерно на 20%. Темпы подорожания можно сдержать благодаря получаемой страховыми компаниями прибыли.