Общество 06 апреля 2024, 10:52 Корабль «Союз МС-24» с российским космонавтом успешно приземлился в Казахстане Роскосмос: «Союз МС-24» с российским космонавтом Новицким вернулся на Землю пресс-служба Роскосмоса

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого был российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в районе города Жезказгана в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Приземление произошло в 10:17 по московскому времени. Помимо Новицкого, на борту были белорусский космонавт Марина Василевская и американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

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«Утром корабль отстыковался от модуля „Рассвет“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно», — информировали в Роскосмосе.

В марте Олег Новицкий рассказал журналистам, что Международная космическая станция находится в хорошем состоянии и прослужит еще долго. По словам космонавта, МКС полностью обеспечивает выполнение программы полетов и безопасность экипажей. Чтобы заменить эту станцию на новую, более современную, понадобятся некоторое время и плавный переход, заметил Новицкий.