Общество 21 марта 2024, 13:54 Космонавт Новицкий сообщил, что МКС находится в хорошем состоянии и будет служить долго

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Международная космическая станция находится в хорошем состоянии и обеспечивает выполнение всей программы полетов. Она будет служить еще долго, рассказал телеканалу «Звезда» командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий.

Космонавт отметил, что для замены ее на более современную станцию необходимо время и какой-то более плавный переход.

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«Наши сегменты, и российские, и партнерские, находятся в хорошем состоянии. Они обеспечивают выполнение всей программы полетов, безопасность экипажей и позволяют объединить общие усилия людей в научной работе», — сказал Новицкий.

Ранее СМИ писали, что в Байконуре утвердили экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25». Он отправится на орбиту 21 марта.