Общество 04 марта 2024, 08:19 Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС Космонавт Гребенкин отправился к МКС на корабле Crew Dragon NASA/Chris Swanson/globallookpress

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Космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин отправился к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщило NASA в соцсети X.

Вместе с Гребенкиным в состав экипажа вошли американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Для всех них за исключением Баррата это первый полет.

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Корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 5 марта.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся во Флориде 4 марта в 06:53 по московскому времени. Космонавты проведут на МКС около полугода. Экипажу предстоит провести свыше 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к пребыванию в космосе.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж, в составе которого был другой российский космонавт — Константин Борисов. Кроме того, на борту находились американский астронавт Жасмин Могбели, европеец Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.