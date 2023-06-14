14 июня 2023, 12:29
Координатора штаба Навального в Уфе отправили в тюрьму за создание экстремистского сообщества
Суд в Уфе назначил 7,5 года лишения свободы экс-координатору штаба Навального
Бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынес Кировский районный суд Уфы, сообщило РИА «Новости».
Подсудимую признали виновной в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремистской деятельности. Наказание также предусматривает штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, Чанышевой запретили заниматься администрированием сайтов и проводить массовые мероприятия в течение семи лет.
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Чанышеву арестовали в начале ноября 2021 года. Она неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.
Ранее Мосгорсуд принял на рассмотрение новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества и еще по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая реабилитацию нацизма.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Суд
Уфа
Алексей Навальный
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