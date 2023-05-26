Общество 26 мая 2023, 00:08 Новое дело против Навального поступило в Мосгорсуд Мосгорсуд получил новое уголовное дело по шести статьям против Навального Pxhere

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В Мосгорсуд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена», — привело агентство слова своего собеседника.

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Из карточки дела следует, что Навального обвиняют в по статье о создании экстремистского сообщества и участие в нем. Помимо этого, его обвиняют еще по другим статьям Уголовного кодекса России. Это финансирование экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, которые представляют опасность для его жизни, публичные призывы к экстремистской деятельности, создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Также Навального обвиняют в реабилитации нацизма.

Еще одним фигурантом дела является Даниэль Холодный — бывший технический директор YouTube-канала Навального.