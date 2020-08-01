Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности. Об этом заявила концертный директор певицы Елена Чупракова.

«Ничего такого не было и нет», — сказала она Daily Storm.

Сообщения о том, что пара могла расстаться, появились в июле. Судя по всему, поводом послужил показ фильма «Моя жена — Алла Пугачева» на Первом канале. В нем Галкин отрицал, что стал причиной разрыва Пугачевой с певцом Филиппом Киркоровым.

«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом. Они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому», — говорил юморист, отмечая, что Филипп — это часть его с Аллой семьи.

Помимо концертного директора издание пообщалось с экстрасенсом Виктором Богдановым. Он предрек Пугачевой и Галкину тихую семейную жизнь, которая в 2021 году прервется «небольшим вынужденным расставанием», нужным паре, чтобы «привлечь к себе внимание». Затем семья воссоединится.

Ранее организатор концертов рассказал, что в конце 1990-х Пугачева получала за частное выступление 25 тысяч долларов, а сейчас ее гонорар вырос более чем в десять раз.