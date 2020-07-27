«Олигархи избаловали весь шоу-бизнес». Организатор концертов озвучил зарплату Аллы Пугачевой

В 1998 году Алле Пугачевой за частное выступление платили 25 тысяч долларов, а теперь выплаты увеличились в несколько раз и стали исчисляться в евро.

О доходах Пугачевой рассказал директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов, передает сайт kp.ru. По его словам, в конце 90-х певица получала за частное выступление 25 тысяч долларов, а за последние 20 лет ее гонорар вырос больше чем в 10 раз и стал оцениваться в евро. За частное выступление Пугачева просит 350 тысяч евро — это 29,3 миллиона рублей.

Такие большие суммы Морозов объяснил тем, что в 2000-х появилась новая элита, которая искала партнеров по бизнесу. А если на банкете выступала Пугачева, то это значило, что «ты на коне». Именно в «нулевых» цены на выступления пошли вверх.

Также Морозов рассказал о гонорарах Софии Ротару. По его словам, в 90-х ее концерт стоил 17 тысяч долларов, а теперь суммы выросли в четыре раза.

«Эти знаменитые в нулевых олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: „Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!“» — сказал Морозов.