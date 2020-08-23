Контртеррористическую операцию развернули в Ингушетии

Контртеррористическую операцию развернули в селе Троицкое в Ингушетии. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

«Решением оперативного штаба режим контртеррористической операции введен с 8:00 воскресенья. На территории сельского поселения действует ряд ограничений», — привел «Интерфакс» сообщение оперштаба.

При этом собеседник агентства не стал уточнять, почему именно было принято решение об объявлении такого режима. Но он заверил, что обстановка в селе находится под контролем.

«Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — отметили в оперштабе.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, двух боевиков уже ликвидировали в Ингушетии.

В начале августа сотрудники ФСБ ликвидировали в Ингушетии двух боевиков. Спецоперации были развернуты в Назрани и селе Сагопши. Боевикам предложили опустить оружие и сдаться, но они начали стрелять. В итоге планировавших теракт преступников ликвидировали. В их домах нашли оружие, боеприпасы и самодельную взрывчатку.