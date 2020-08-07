Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, которые подготавливали теракт. Национальный антитеррористический комитет показал видео с места проведения спецоперации.

О местонахождении боевиков стало известно 6 августа. Органы безопасности получили информацию, что вооруженные бандиты живут в частных домах в Назрани и селе Сагопши. Сотрудники ФСБ развернули спецоперацию, оцепив территорию вокруг домов.

Боевикам предложили опустить оружие и сдаться, но они начали стрелять по правоохранителям. В итоге бандитов ликвидировали.

«В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан» — сообщили в НАК.

В домах нашли оружие, боеприпасы и самодельную взрывчатку. Личность боевиков удалось установить. По информации НАК, они планировали совершить теракты в Ингушетии. Во время проведения спецоперации никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал. Сейчас дома бандитов продолжают осматривать, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.