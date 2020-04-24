Подмосковье выделит 2,2 миллиарда рублей на доплату специалистов, которые работают с больными COVID-19. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.

«Сейчас в Подмосковье активно готовим койки, открываем новые инфекционные больницы. Но, конечно, уделяем внимание и главным героям последних недель: медикам. Мы приняли решение выделить дополнительно из областного бюджета 2,2 миллиарда рублей на доплату всем специалистам, работающим с больными COVID-19», — объявил Воробьев.

По словам губернатора, рассчитывать на прибавку в зарплате смогут все сотрудники: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и так далее. Воробьев отметил, что никакие деньги не стоят усилий медиков в этой «войне», но Подмосковье постарается обеспечить самые лучшие условия для работы.

Благодаря региональной поддержке зарплаты врачей, которые сейчас работают на передовой, вырастут до несколько сотен тысяч рублей. Размер доплаты будет зависеть от должности и места работы.