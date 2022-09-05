Общество 05 сентября 2022, 21:03 Поделиться Telegram

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Viber Контейнерную площадку установят в Коломне по просьбам местных жителей к губернатору Воробьеву Контейнерную площадку установят в Коломне после обращения жительницы к Андрею Воробьеву пресс-служба губернатора Московской области

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Жительница городского округа Коломна пожаловалась на отсутствие контейнерной площадки на пересечении улиц Яна Грунта и Толстикова. Обращение рассмотрел губернатор Андрей Воробьев. После этого местные власти пообещали решить вопрос.

Местная жительница рассказала, что раньше контейнерная площадка там стояла, но ее убрали. Из-за этого людям приходится ходить к контейнерам, расположенным слишком далеко.

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Ситуацию прокомментировали в администрации городского округа.

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«Вопрос обустройства дополнительного места для сбора мусора на улице Толстикова, который задала в социальной сети коломчанка Инна, был рассмотрен, и принято решение оборудовать для удобства жителей еще одну контейнерную площадку. Работы будут проведены до конца недели», — отметили там.

Жители Подольска пожаловались, что на детской площадке распивают алкогольные напитки. На проблему обратил внимание Андрей Воробьев. Он рассказал, что там установили камеру видеонаблюдения. По его словам, при необходимости «эксперимент» повторят и на других проблемных объектах.

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