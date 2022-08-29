Воробьев рассказал о решении установить камеру на детской площадке в Подольске из-за жалоб на распитие алкоголя

Видеокамера появилась на детской площадке в Подольске после жалоб на распитие спиртных напитков. Ее установили по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он рассказал, что эксперимент вскоре могут распространить на всю область.

Жители одного из микрорайонов в Подольске жаловались на распитие алкогольных напитков на детской площадке.

Часто мамы вызывали наряд. Мы с УВД решили сделать эксперимент, установив камеру Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что при необходимости подобные камеры появятся и в других местах с аналогичными проблемами.

«Если есть информация о таких „злачных местах“, мы готовы дополнительные средства предусмотреть для обеспечения безопасности. Давайте специальные мероприятия проведем, чтобы эту угрозу, этот дискомфорт, который существует, снять», — обратился Воробьев к управлению безопасности.

По его словам, цель — решить проблему не только в Подольске, но и на других территориях, чтобы не допустить эксцессов.