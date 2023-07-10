Эксклюзив 10 июля 2023, 12:21 Снижение цен в России на Xbox и PlayStation назвали логичным процессом Эксперт по играм Кузьменко: модели Xbox и PlayStation подешевели в преддверии выхода новых Unsplash

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То, что цены Xbox и PlayStation в России упали, — это весьма закономерный процесс. Чем больше времени проходит с момента выпуска той или иной модели, тем дешевле она становится. Производители тем временем готовят к выпуску новые версии. Об этом заявил «360» независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Это логичный процесс, консолям по три года. Железо, которое в них встроено, технически, морально устаревает», — сказал он.

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Каждый год появляются новые технологии.

«Эта тенденция прослеживается последние 20 с лишним лет, как выпускаются консоли современного поколения, начиная с PlayStation-1. Если на старте она стоит, например, 100 долларов, то в следующем году она дешевеет до 80 долларов, потом до 60 долларов. Когда выходит новое поколение — консоль вообще снимают с производства и ее продают по себестоимости», — добавил эксперт.

Он заявил, что Россия — компьютерная страна, около 80% игроманов предпочитают пользоваться компьютером. Однако и тех, у кого есть Xbox и PlayStation, немало. Для этих консолей существуют свои эксклюзивные игры.

«Многие люди предпочитают покупать консоли не на старте. Когда консоль выходит, то для нее делают две или три эксклюзивные игры, а все остальное есть на ПК (персональном компьютере)», — отметил Кузьменко.

Он предположил, что в следующем году анонсируют выход новых моделей Xbox и PlayStation.

«За рубежом каждый год происходит то же: консоль каждый год дешевеет. Это стандартное явление для игровой индустрии», — заключил эксперт.

Ранее появилась информация о том, что Xbox и PlayStation серьезно подешевели в России. Xbox Series X в момент выхода в 2020 году стоила 45,5 тысячи рублей, потом цены поднимали до 60 тысяч, но сейчас они упали до 40 тысяч.