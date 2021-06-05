Конопля выросла в клумбах напротив администрации в Башкирии

Коноплю посадили на центральной аллее рядом с местной администрацией в селе Зилаир Зилаирского района в Башкирии. Видео с «360» поделился очевидец.

Мужчина в шутку назвал себя блогером и показал кадки с коноплей перед зданием райпо в центре села.

«Вот у нас райпо, главная улица, вот у нас блогер, вот у нас горшок для выращивания трехметровых деревьев. И там растет…» — рассказал автор видео.

В клумбах должны были вырасти сосны.

«Если говорят, что найдут нефть у тебя в огороде — это государственное. А если найдут коноплю, то это твоя», — пошутил местный блогер.

Он уточнил, что все кадки оказались с такими растениями.

Местные жители предположили, что те, кто сажал зеленые насаждения, перепутали семена.

В соцсети прокомментировали: «Это работники ЦКД (РДК) посадили сосны, но они не прижились, замерзли походу».

Ранее пенсионерке пригрозили сроком за хранение пяти килограммов высушенной конопли. Женщина хотела пустить растение на подкорм животным.