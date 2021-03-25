Пожилой пенсионерке грозит срок за хранение пяти килограммов высушенной конопли. Женщина хотела пустить растение на подкорм животным. Полиция пришла к 71-летней жительнице Воронежской области и завела на пенсионерку уголовное дело.

Воронежские полицейские получили оперативную информацию о том, что жительница рабочего поселка Елань-Коленовский хранит у себя наркотики. После обыска в сарае пенсионерки нашли почти пять килограммов высушенной конопли.

Женщина сразу призналась, что использовала наркотик для подкормки телят. По ее словам, волокна конопли способствуют улучшению пищеварения у животных, а также их росту. Пенсионерка также показала полицейским место, где в конце августа прошлого года собирала растение.

Теперь жительница Елань-Коленовского стала фигурантом уголовного дела — ей грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение и переработку наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

От статьи не уйти

Адвокат МКА «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат подтвердил «360», что формально вторая часть статьи 228 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет лишения свободы.

«Но с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, возраста, состояния здоровья пенсионерки и, возможно, иных смягчающих обстоятельств, на мой взгляд, будут иметься основания для максимально низкого наказания, вплоть до условного срока», — отметил юрист.

Адвокат добавил, что в практике его коллег бывали случаи, когда при схожих обстоятельствах удавалось добиться условного осуждения. Но полностью уйти от уголовной ответственности пенсионерке будет достаточно сложно.

Это не первый случай, когда пенсионеры-дачники попадались с коноплей. В Калининграде 60-летний мужчина выращивал коноплю прямо на садовых грядках. Растение, как пояснил калининградец, помогало в лечении пчел и защищало сад от вредителей.

У пенсионера из Курганской области коноплю нашли в подстилке для скота. А 90-летний профессор Московского государственного университета геодезии и картографии получил условные сроки за то, что выращивал на своем дачном участке коноплю для прикормки рыб.

Но самый ужасный случай произошел в Кабардино-Балкарии. Когда полиция нашла коноплю на участке 85-летннего пенсионера, тот не выдержал обвинений и покончил с собой. Коноплю старик использовал для подкормки своих кроликов.

Наркотик или корм?

«Конопля — сельскохозяйственное растение. Даже в Советском Союзе была награда за ударную деятельность с коноплей, да и на фонтане ВДНХ она присутствует. Это большое, весьма неприхотливое растение, быстрорастущее — может достигать двух метров», — пояснил в разговоре с «360» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: pikabu.ru

По словам эксперта, конопля раньше использовалась очень широко. Кром того, это большая сочная масса, которая действительно подходит для корма скота.

«Видимо, старушка отстала от быстро меняющегося мира: с детства помнила, что это дешевый и хороший вид корма, и решила использовать для скота. Из конопли не зря делали очень прочные веревки: как источник клетчатки, она отлично подходит животным», — пояснил ветеринар.

Михаил Шеляков отметил, что конопля не влияет на здоровье животных. Лучшим кормом считается клевер. Он сладковатый, и это влияет на вкус молока. А избыток полыни или конопли могут придать молоку некоторую горечь. Но как дешевый увеличитель зеленой массы конопля вполне подходит.

«Обычная дикорастущая конопля не обладает наркотическим действием. Это специальные сорта содержат наркотическое вещество. Вот как мак — есть опиумный, а есть без опиума. Последний — декоративный, им украшают клумбы. Так что нужно еще разобраться, что за конопля была у пенсионерки», — сказал врач.

Все как у людей

Между тем Михаил Шеляков рассказал, что животные тоже любят одурманивать себя. Хотя с сточки зрения биологии это очень странно, ведь в состоянии опьянения они могут быть легкой добычей

«Жители деревень могут замечать, с каким упоением козлы вдыхают отработанные газы из выхлопной трубы. Лоси специально ищут забродившие яблоки. Медведи чрезвычайно охочи до хмельного, как, впрочем, и кабаны», — рассказал ветеринар.

Не гнушаются алкоголем и птицы. Среди них пьянство чаще всего встречается у городских видов, живущих в той же среде: свиристелей, попугаев, голубей, чаек, воробьев и кур. Считается, что пернатые учатся дурным привычкам у людей.