Важное 02 марта 2024, 17:45 Путин назвал многонациональное единство величайшей целью для России Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи

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Многонациональное единство для России является величайшей целью. Об этом в приветственном слове к участникам Всемирного фестиваля молодежи заявил президент Владимир Путин.

«Для России многонациональное единство является величайшей целью. Наша страна сложена из сотен культур и традиций, братство народов остается ее главной опорой, преимуществом и силой, помогло сокрушить нацизм», — сказал он.

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Путин напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.

«Эти ценности разделяет большинство жителей Земли. Беречь мы должна сообща, вместе воплощать мечты и трудиться ради будущих поколений. Сохранять культурное наследие планеты, следовать вере и традициям предков», — добавил президент.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи, его посетят представители порядка 170 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял «360», что все участники смогут увидеть, что такое — современная Россия.