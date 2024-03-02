02 марта 2024, 17:45
Путин назвал многонациональное единство величайшей целью для России
Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи
Многонациональное единство для России является величайшей целью. Об этом в приветственном слове к участникам Всемирного фестиваля молодежи заявил президент Владимир Путин.
«Для России многонациональное единство является величайшей целью. Наша страна сложена из сотен культур и традиций, братство народов остается ее главной опорой, преимуществом и силой, помогло сокрушить нацизм», — сказал он.
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Путин напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.
«Эти ценности разделяет большинство жителей Земли. Беречь мы должна сообща, вместе воплощать мечты и трудиться ради будущих поколений. Сохранять культурное наследие планеты, следовать вере и традициям предков», — добавил президент.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи, его посетят представители порядка 170 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял «360», что все участники смогут увидеть, что такое — современная Россия.
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