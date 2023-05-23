Эксклюзив 23 мая 2023, 05:09 «Конфликта не было». Мать школьницы из Чебоксар объяснила видео с «пнувшей» девочку учительницей Мать школьницы из Чебоксар объяснила видео с «пнувшей» девочку учительницей Pxhere

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Мать школьницы, которую «пнула» в живот учительница в чебоксарской школе рассказала «360», что никакого конфликта между педагогом и ребенком не было. Женщина назвала опубликованное в Сети видео страшным и пояснила, что на самом деле все произошло не так, как преподнесено в ролике.

«Было страшное видео, но ничего этого не было. Единственное, был шлепок по плечу. [Удара ногой] не было. Это было очень некрасивое видео. Учитель защитил себя, она после операции приподняла ногу и руку и получилось так, как будто она [ударила]. Больше ничего не было», — сказала мать школьницы.

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Женщина объяснила, что между учителем и школьницей конфликта не было. Когда все произошло преподаватель заходила в класс, а девочки выбегали из кабинета.

«[Учитель не виноват в данном случае], нет», — заявила женщина.

Ранее в Telegram-канале «Чебоксары в курсе» появилось видео, на котором учительница школы № 35 в Чебоксарах на занятии пнула ногой в живот девочку и ударила ее рукой по спине. Пресс-служба администрации школы сообщила РИА «Новости», что преподавателя уволили из учебного заведения. Прокуратура Чувашии начала проверку видеозаписи, отметили «Известия».