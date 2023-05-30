Общество 30 мая 2023, 14:35 Конфискованные товары легкой промышленности начнут передавать Минобороны и МЧС России Госдума утвердила передачу конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС Freepik

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Госдума утвердила в окончательном чтении поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым изъятые товары легкой промышленности начнут передавать на нужды Минобороны и МЧС России. Об этом написали на сайте нижней палаты парламента.

«В соответствии с документом конфискованные товары легкой промышленности подлежат безвозмездной передаче Минобороны России и МЧС России для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию», — указали авторы сообщения.

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По нынешнему законодательству товары легкой промышленности, которые изъяли в рамках уголовных или административных дел, необходимо уничтожать, напомнили в Госдуме. Медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и некоторые другие категории конфиската можно передавать на нужды социальных организаций, уточнили на сайте.

Авторы нового закона подготовили его, ориентируясь на внешнеполитическую и макроэкономическую ситуацию. По мнению инициаторов внесения поправок, конфискат можно вовлекать в хозяйственный оборот и использовать по прямому назначению.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в комментарии «360» назвала разумной передачу конфиската Минобороны и МЧС. Опасения, что изъятые товары попадут на рынок, юрист посчитала беспочвенными.