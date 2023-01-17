Эксклюзив 17 января 2023, 14:54 В хозяйстве пригодится. Конфискат предложили отдавать в распоряжение Минобороны и МЧС Юрист Ярмуш назвала разумной инициативу передавать конфискат на нужды Минобороны и МЧС РИА «Новости»

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В Минфине предложили передавать конфискованные товары легкой промышленности на нужды Минобороны и МЧС. «360» обсудил целесообразность этой инициативы и особенности ее реализации с членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Михайловым и юристом Марией Ярмуш.

Вслед за предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина применять конфискацию имущества в качестве дополнительной меры уголовного наказания за оскорбления в адрес России и дискредитацию вооруженных сил, появилась информация, что Минфин разработал свой законопроект, касающийся конфискации. Правда, речь идет об административном делопроизводстве. Об этом сегодня рассказал РБК со ссылкой на материалы заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Согласно новой инициативе, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом товары легкой промышленности предлагается передавать на оборонные нужды — в распоряжение Минобороны и МЧС.

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«Сегодня согласно законодательству конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары подлежат уничтожению», — напомнила в комментарии «360» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Законопроект же предлагает «вовлекать в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению». Например, в качестве гуманитарной помощи. Как указывают авторы инициативы, это обусловлено экономико-политической ситуацией в стране.

Машина с партией гуманитарной помощи, доставленной в Энергодар. / РИА «Новости»

Инициативу уже поддержали Минобороны, МЧС, Минпромторг, Федеральная таможенная служба, ФСБ, Минюст и Росимущество, а в МВД согласовали с небольшими правками. Правительственная комиссия тоже одобрила законопроект.

Товары легкой промышленности, которые могут быть использованы в период специальной военной операции, было бы очень разумно передавать в соответствующие ведомства. Об этом в эксклюзивном комментарии для «360» заявил член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Он добавил, что существующие установки на утилизацию контрафакта и конфиската — нерациональны.

«К сожалению, у нас такая практика — всю контрабанду уничтожать. Меня это коробило всегда. У нас такое количество неимущих, даже нищих людей, а мы какие-нибудь контрафактные куртки пускаем под нож! Это неправильно, я думаю», — заявил Михайлов.

Уничтожение контрафактной партии детских игрушек, изъятой сотрудниками Калининградской таможни. / РИА «Новости»

Ярмуш, в свою очередь, назвала предлагаемые изменения в законодательство разумными. При этом опасения, что из-за принятия поправок в закон конфискат попадет каким-то образом на рынок, довольно беспочвенны, уверена она.

Из-за каких-то преступных схем данные товары, конечно, могут оказаться опять на рынке, но ведь предлагается передавать только в Минобороны и МЧС. Думаю, что у законодателя есть уверенность, что можно будет легко отследить и проконтролировать, куда пошли эти товары и на какие цели. Мария Ярмуш

Михайлов, напротив, выразил некоторые опасения по поводу реализации этой инициативы.

«К сожалению, вокруг темы помощи нашей армии возникло и немало жулья. Довольно часто мы обнаруживаем гуманитарную помощь, например, на рынках Луганска или еще где-то», — обозначил проблему генерал-майор ФСБ в запасе.

Он также указал, что именно поэтому весь процесс передачи конфиската должен быть «четко регламентирован», а люди, которые будут передавать эти товары в ведомства — очень надежными.

«Прямо скажу, они должны быть бессребрениками, чтобы „налево“ не мог уйти ни один гвоздь или телефон», — подытожил эксперт.