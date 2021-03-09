Кондуктор из Кирова высадил 12-летнюю школьницу из автобуса на мороз из-за одного рубля

На кировского кондуктора завели уголовное дело после того, как он высадил из автобуса школьницу почти в тридцатиградусный мороз. У подростка не хватало одного рубля на проезд.

Вечером 25 февраля, когда в городе температура воздуха была около −26 градусов, кондуктор высадил 12-летнюю школьницу из автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока сотрудники ведомства начали проверку, в рамках которой оценят действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщили на сайте ведомства.

На кондуктора возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

С 7 марта водителям запретили высаживать из автобуса безбилетников младше 16 лет без сопровождения взрослого. В устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта внесены соответствующие изменения.