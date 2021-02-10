Высадить «зайца» в сугроб больше не получится. Закон защитит детей-безбилетников от кондукторов

Российская Госдума приняла в основном чтении законопроект, запрещающий высаживать малолетних безбилетников из транспорта. Он касается детей младше 16 лет. Инициативу депутатов уже поддержало правительство. В устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта будут внесены соответствующие изменения.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон обеспечит безопасность детей и предотвратит возможные трагедии.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта», — приводит ТАСС слова Володина.

Член думского комитета по транспорту и строительству, один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский уточнил, что действующая редакцию уставов транспортных предприятий допускает высадку детей младше 16 лет в случае, если у них нет билета на проезд. По его мнению, в законопроект следовало бы внести пенсионеров, беременных женщин и инвалидов.

Пока неизвестно, кто и как будет контролировать ситуацию и определять насколько злонамеренна была безбилетная поездка и связана ли она с неожиданными обстоятельствами. Скорее всего, эти нормы появятся в финальном варианте документа. Но его принятие определенно назрело. Случаи, когда водители общественного транспорта высаживают в ближайший сугроб при низких минусовых температурах детей, участились.

Например, Следком по свердловской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении контролера автобуса, высадившего девятилетнюю девочку в 30-градусный мороз в Екатеринбурге. Взрослый человек не удосужился сообщить об этом родителям ребенка или полиции, оставив его в заведомо опасной ситуации.

Прокуратура Челябинска проводила проверку после того, как в 29-градусный мороз из автобуса кондуктор попыталась выставить десятилетнего мальчика. Ему пришлось выйти из троллейбуса, вставшего из-за отключения электроэнергии, а на оплату автобусного билета денег не хватило. Ребенка спасла пассажирка, которая оплатила проезд постороннего ей мальчика.

В частном секторе Екатеринбурга вечером кондуктор высадил мальчика, который потратил наличные, а тех денег, что были на карте им с другом не хватило. Ему пришлось долго возвращаться домой. Прокуратура Свердловской области начала по этому случаю проверку, в компании-перевозчике сообщили, что кондуктора после этого случая снимут с линии.

Из-за неработающего терминала на улице в 40-градусный мороз оказался школьник из ЯНАО. Снять наличные с карты ему было негде, и ребенку пришлось добираться до школы пешком.

Абсолютно вопиющий случай произошел в Сахалине, где водитель грубо вытащил не оплатившего проезд мальчика из салона маршрутки. В мэрии города сообщили, что у ребенка не сработал проездной билет. Администрация начала проверку.

Буквально на днях в Улан-Удэ водитель не стал делать остановку по просьбе 12-летнего мальчика, которому стало плохо. Ребенка стошнило в салоне, и его увезли на конечную остановку в отдаленный микрорайон. Ему пришлось добираться домой пешком 1,5 часа.

Региональный Следком начал проверку и предложил родителям мальчика провести судмедэкспертизу.

Они отказались писать заявление в полицию, решив не лишать водителя, у которого наверняка есть свои дети, заработка.

Учитывая тот факт, как часто происходят подобные неприятные случаи, нет ничего странного в том, какое внимание вызвал уснувший 9-го февраля в автобусе московский школьник. Сердобольные пассажиры заметили на нем следы побоев и на Речном вокзале вызвали полицию. Выяснилось, что мальчик ехал с тренировки по боксу. Устал и уснул.