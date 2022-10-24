Комплекс по утилизации отходов и три мусоросортировочные станции создадут в Чувашии | 360°

Общество 24 октября 2022, 09:00 Комплекс по утилизации отходов и три мусоросортировочные станции создадут в Чувашии Четыре объекта по обращению с ТКО введут в Чувашии до конца 2024 года freepik

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В Чувашии до конца 2024 года появятся четыре объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью более 190 тысяч тонн. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев во время рабочей поездки в регион.

Он обсудил проработку вариантов воплощения проекта с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

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«В Чувашии планируются к строительству три мусоросортировочные станции мощностью 90 тысяч тонн в год и объект по утилизации ТКО мощностью свыше 100 тысяч тонн. Реализация проектов ожидается на основе концессионных соглашений», — рассказал Денис Буцаев.

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Мусоросортировочные комплексы построят в Батыревском, Моргаушском, Канашском районах. Объект по утилизации появится вблизи от объекта по обработке ТКО в Новочебоксарске.

Общая сумма капитальных затрат оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о создании инжиниринговой компании ООО «Экотех», которая займется рекультивацией полигона.