Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания | 360°

Общество 22 октября 2022, 12:34 Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания Компания «Экотех» займется рекультивацией российских полигонов пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Читать 360tv в

В России много переполненных и выведенных из строя полигонов с отходами, которые негативно влияют на окружающую среду. Теперь их рекультивацией и ликвидацией накопленного вреда займется специальная компания, созданная совместно с Ростехом, — ООО «Экотех».

Инжиниринговая компания будет разрабатывать документацию и оптимизировать работы с точки зрения экологии и стоимости с опорой на накопленный опыт в этой сфере. «Экотех» будет бороться с неоправданными технологическими решениями, завышенными тратами на рекультивацию, низким качеством выполнения работ.

Реклама

В рамках федерального проекта «Чистая страна» также подразумевается уборка земель. Проект включает ликвидацию 15 объектов размещения отходов в 2023–2024 годах в 11 регионах России. Это Вологодская, Кировская, Курская, Волгоградская, Челябинская, Тюменская, Омская, Ростовская области, Краснодарский, Приморский края, Бурятия.

Реклама

Как пояснил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, над тем, чтобы нарушенные земли возвращались в оборот, должны работать центры компетенции по проблемам ликвидации накопленного вреда. Именно для этого и предложили создавать инжиниринговые компании полного цикла. Их функции — разработка технологических решений и выбор оптимального варианта, а также выполнение проектных, строительных работ и эксплуатация уже рекультивированных полигонов.

«Задача создать такой центр была поставлена вице-премьером Викторией Абрамченко. АО „Национальный экологический оператор“ (ГК „Ростех") и Российский экологический оператор создали совместную инжиниринговую компанию ООО „Экотех“», — добавил Буцаев.

Наблюдательный совет компании одобрил участие РЭО в уставном капитале «Экотеха» путем заключения договора купли-продажи доли с акционерным обществом «Национальный экологический оператор» (дочерняя организация "Ростеха"). Договор будет действовать десять лет.

РЭО продолжит участвовать в ликвидации незаконных свалок, строительстве и рекультивации полигонов ТКО.