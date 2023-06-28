Общество 28 июня 2023, 12:23 Компания VK арендовала Дом Зингера в Петербурге за 2,3 миллиарда рублей Компания VK взяла в долгосрочную аренду Дом Зингера в Петербурге pxfuel

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Компания VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме Зингера в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировал сайт компании.

«VK приобрела 100% акций ЗАО „Зингер“, которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме компании „Зингер“ в Санкт-Петербурге», — указано в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте» располагается в Доме Зингера с 2010 года. Отмечается, что сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании.

По информации издания «Деловой Петербург», стоимость сделки составила порядка 2,3 миллиарда рублей. Управляющая компания «Зингер» заключила с городскими властями договор аренды здания на Невском проспекте еще в 1999 году на 49 лет. Площадь объекта, составляет около восьми тысяч квадратных метров. Таким образом, стоимость аренды за один квадратный метр обойдется примерно в 300 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба «ВКонтакте» озвучила звездный состав «Знание.Лекторий» на VK Fest. Крупнейший open-air страны пройдет в июле в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. Перед зрителями выступят блогер Артем Лебедев, писатель Сергей Минаев, путешественник Федор Конюхов и другие знаменитости.